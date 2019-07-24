Падение Чуриковой со сцены: что известно о состоянии актрисы спустя неделю

Практически неделю назад, 18 июля, стало известно о том, что Инна Чурикова во время спектакля «Старая дева» внезапно упала со сцены. Она была госпитализирована. Прозвучало, что состояние артистки тяжелое. Обобщаем, что стало известно с тех пор.
В частности, во вторник, 23 июля, РИА «Новости» со ссылкой на больницу имени Склифосовского сообщили, что состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое - актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи больницы.
«Отделение острых эндотоксикозов. Состояние тяжелое, температура нормальная, вечером была 36,7, утром – 36,6», - цитирует больницу РИА «Новости».
Отмечается, что на следующий день после госпитализации артистку перевели из реанимации в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов.
В то же время ранее, еще в воскресенье, 21 июля, на страничке Инны Чуриковой в социальной сети Facebook появился пост о том, что она уже дома:
«Хорошо быть дома! Спасибо за поддержку, дорогие друзья... все хорошо... теперь долгожданный отдых с моими родными».
На фотографии Инна Чурикова с сыном Иваном Панфиловым.
За несколько часов эта фотография получила более 3,5 тысяч лайков и около трехсот комментариев. Однако, супруг артистки, режиссер Глеб Панфилов, опроверг достоверность поста.
«Она не выписалась, все еще в больнице, вот я еду к ней сейчас», - рассказал он изданию «Комсомольская правда» в понедельник, 22 июля.
На вопрос о фотографии в социальной сети он парировал: «Ну вы что, верите фотографиям в Facebook? Я вам говорю, как обстоят дела».
По сведениям издания, ребра у артистки не сломаны, как это сообщалось ранее. Уточняется, что у Чуриковой ушибы: «Но это серьезная вещь. Еще неизвестно, что лучше - ребро сломать или ушиб получить. К сожалению, ее и завтра еще не выпишут, врачи не отпускают - будут наблюдать. Единственное, из реанимации ее перевели в обычную палату», - подытожил супруг.
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Вчера в Кремле состоялось торжественное вручение государственных наград. Президент вручил мне орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Я безумно волновалась. Перед всеми гостями я прочла стихотворение Анны Ахматовой «Родная земля». Спасибо моим учителям и моей дорогой семье!