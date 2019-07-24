Падение Чуриковой со сцены: что известно о состоянии актрисы спустя неделю

В частности, во вторник, 23 июля, РИА «Новости» со ссылкой на больницу имени Склифосовского сообщили, что состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое - актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи больницы.

«Отделение острых эндотоксикозов. Состояние тяжелое, температура нормальная, вечером была 36,7, утром – 36,6», - цитирует больницу РИА «Новости».

Отмечается, что на следующий день после госпитализации артистку перевели из реанимации в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов.

В то же время ранее, еще в воскресенье, 21 июля, на страничке Инны Чуриковой в социальной сети Facebook появился пост о том, что она уже дома:

«Хорошо быть дома! Спасибо за поддержку, дорогие друзья... все хорошо... теперь долгожданный отдых с моими родными».

На фотографии Инна Чурикова с сыном Иваном Панфиловым.

За несколько часов эта фотография получила более 3,5 тысяч лайков и около трехсот комментариев. Однако, супруг артистки, режиссер Глеб Панфилов, опроверг достоверность поста.

«Она не выписалась, все еще в больнице, вот я еду к ней сейчас», - рассказал он изданию «Комсомольская правда» в понедельник, 22 июля.

На вопрос о фотографии в социальной сети он парировал: «Ну вы что, верите фотографиям в Facebook? Я вам говорю, как обстоят дела».