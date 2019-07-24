Еле ворочали языком: Пугачева и Вайкуле опозорились в Юрмале
Латвийская певица Лайма Вайкуле вместе со своей подругой Аллой Пугачевой отметила окончание фестиваля Лаймы Вайкуле очередным выпуском «Дам с дюн». Забавное видео было опубликовано в Instagram-аккаунте Максима Галкина.
Сам ролик был снят в гостях у Лаймы Вайкуле в Юрмале. Певица отметила, что фестиваль наконец-то завершился и они могут это отметить.
Пугачева кокетливо пошутила, на что Максим и Лайма отметили, что шутка получилась «с перчинкой».
«Юмор ниже пояса – это очень модно», – ответила им Алла.
Супруг с ней согласился и продолжил снимать. Вайкуле и Пугачева пояснили, что выпили всего чуть-чуть. Они также поделились с подписчиками секретами употребления алкогольных напитков.
«Когда вы пьете – не ешьте, а когда вы начинаете есть – не пейте», – посоветовала фолловерам Лайма.
В этот момент Пугачева не могла удержаться от смеха. Примадонна поприветствовала Израиль и отметила, что они с Лаймой отдыхают. Вайкуле, в свою очередь передала привет всем, кто был с ней на фестивале «Рандеву», а также тем, кто будет после.
«Всю душу отдала. Я отдала всю свою любовь. Осталось только плечо», – кокетливо сказала Пугачева, оголив плечико.