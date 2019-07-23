Вт, 23.07.2019
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  • Российский дизайнер Белла Потемкина с обнаженной грудью вышла на трассу в Сен-Тропе

Российский дизайнер Белла Потемкина с обнаженной грудью вышла на трассу в Сен-Тропе

Дизайнер Белла Потемкина

ФОТО: Instagram

35-летний дизайнер Белла Потемкина дала советы, как увеличить популярность в Сети. Она привлекла внимание поклонников «обнаженным» фото, пишет Cosmo.

Белла Потемкина уверена, что число подписчиков в Instagram можно увеличить, если стимулировать их активность. Блондинка порекомендовала делиться ценными сведениями и склонять интернет-пользователей к диалогу.

«Например, ТОП-5 фильмов, который должен посмотреть каждый. Аптечка для детей и т. д., и призывайте их к действию «Скорее сохраняй этот пост, чтобы не потерять эту нереально полезную информацию», — пояснила Белла.

Сама же дизайнер заставила поклонников говорить о себе с помощью эротического снимка. Она появилась на дороге Сен-Тропе с голой грудью, которую прикрыла рукой.

Белла Потемкина в Сен-Тропе
Белла Потемкина в Сен-Тропе
instagram.com/bellapotemkinaofficial

Светская львица позировала перед камерой в одних плавках от черно-белого купальника с оригинальными вырезами. Белла выбрала туфли в тон и дополнила откровенный пляжный образ соломенной шляпой.

«До сих волнуюсь, сколько автолюбителей увидели меня на шоссе в трусишках», — призналась Потемкина.

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