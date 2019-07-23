Российский дизайнер Белла Потемкина с обнаженной грудью вышла на трассу в Сен-Тропе

35-летний дизайнер Белла Потемкина дала советы, как увеличить популярность в Сети. Она привлекла внимание поклонников «обнаженным» фото, пишет Cosmo.
Белла Потемкина уверена, что число подписчиков в Instagram можно увеличить, если стимулировать их активность. Блондинка порекомендовала делиться ценными сведениями и склонять интернет-пользователей к диалогу.
«Например, ТОП-5 фильмов, который должен посмотреть каждый. Аптечка для детей
Сама же дизайнер заставила поклонников говорить о себе с помощью эротического снимка. Она появилась на дороге Сен-Тропе с голой грудью, которую прикрыла рукой.
Светская львица позировала перед камерой в одних плавках от черно-белого купальника с оригинальными вырезами. Белла выбрала туфли в тон и дополнила откровенный пляжный образ соломенной шляпой.
«До сих волнуюсь, сколько автолюбителей увидели меня на шоссе в трусишках», — призналась Потемкина.