Российский дизайнер Белла Потемкина с обнаженной грудью вышла на трассу в Сен-Тропе

Белла Потемкина уверена, что число подписчиков в Instagram можно увеличить, если стимулировать их активность. Блондинка порекомендовала делиться ценными сведениями и склонять интернет-пользователей к диалогу.

«Например, ТОП-5 фильмов, который должен посмотреть каждый. Аптечка для детей и т. д. , и призывайте их к действию «Скорее сохраняй этот пост, чтобы не потерять эту нереально полезную информацию», — пояснила Белла.

Сама же дизайнер заставила поклонников говорить о себе с помощью эротического снимка. Она появилась на дороге Сен-Тропе с голой грудью, которую прикрыла рукой.

Белла Потемкина в Сен-Тропе instagram.com/bellapotemkinaofficial

Светская львица позировала перед камерой в одних плавках от черно-белого купальника с оригинальными вырезами. Белла выбрала туфли в тон и дополнила откровенный пляжный образ соломенной шляпой.