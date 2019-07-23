Вт, 23.07.2019
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  • Случай в эстонской деревне: как подружки разыграли замужнюю женщину

Случай в эстонской деревне: как подружки разыграли замужнюю женщину

Женщины решили разыграть свою подругу.

ФОТО: Lugeja foto

В волости Ярва в поселке Аравете произошла необычная ситуация. Кто-то разместил на стене для объявлений сообщение: «Ищу жениха на свадьбу. Звони: +372 56 *****».

Журналисты Järva Teataja позвонили по телефону в объявлении. Выяснилось, что это не чье-то искреннее желание найти жениха, а неудачная шутка подруг», передает Järva Teataja.

На звонок ответила женщина, находящаяся в счастливом браке и смеясь подтвердила, что мужчину она не ищет. По словам дамы, это проделка ее подруг. 

За несколько дней женщине поступило несколько звонков от мужчин. 

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