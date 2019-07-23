Случай в эстонской деревне: как подружки разыграли замужнюю женщину

В волости Ярва в поселке Аравете произошла необычная ситуация. Кто-то разместил на стене для объявлений сообщение: «Ищу жениха на свадьбу. Звони: +372 56 *****».
Журналисты Järva Teataja позвонили по телефону в объявлении. Выяснилось, что это не чье-то искреннее желание найти жениха, а неудачная шутка подруг», передает Järva Teataja.
На звонок ответила женщина, находящаяся в счастливом браке и смеясь подтвердила, что мужчину она не ищет. По словам дамы, это проделка ее подруг.
За несколько дней женщине поступило несколько звонков от мужчин.