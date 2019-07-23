Беременность Николь Кидман оказалась фейком

Сообщения о том, что звезда Голливуда Николь Кидман беременна, оказались фейком, сообщают «ФАКТЫ». Несколько дней назад американский журнал Star разместил на обложке своего свежего номера фотографию 52-летней актрисы и ее мужа Кита Урбана. Громкий заголовок утверждал, что счастливые супруги ждут третьего ребенка.
Далее приводился подробный рассказ «надежного источника». Как подчеркивало издание, Николь сама сообщила радостную новость своим близким подругам. Якобы Star получил эту эксклюзивную информацию от кого-то из них. Утверждалось даже, что ребенок появится на свет к Рождеству.
Интернет-издание Gossip Cop, специализирующееся на проверке слухов о знаменитостях, решило выяснить правду. Официальный представитель Кидман с возмущением заявил: «Эта история в Star на 100 процентов не соответствует действительности!»
Как язвительно предполагает Gossip Cop, «надежным источником» был очевидно тот же человек, который два года назад рассказал Star о том, что Кидман и Урбан разводятся и делят 300 миллионов долларов.