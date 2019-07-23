Беременность Николь Кидман оказалась фейком

Далее приводился подробный рассказ «надежного источника». Как подчеркивало издание, Николь сама сообщила радостную новость своим близким подругам. Якобы Star получил эту эксклюзивную информацию от кого-то из них. Утверждалось даже, что ребенок появится на свет к Рождеству.

Интернет-издание Gossip Cop, специализирующееся на проверке слухов о знаменитостях, решило выяснить правду. Официальный представитель Кидман с возмущением заявил: «Эта история в Star на 100 процентов не соответствует действительности!»