Фото: Виторгана засекли с новой возлюбленной в Одессе

Бывший муж скандальной российской телеведущей Ксении Собчак, режиссер Максим Виторган засветился в Одессе с предполагаемой возлюбленной, актрисой Нино Нинидзе.
Соответствующий снимок прислала Telegram-каналу «Только никому…» блогер Джулия Асатурова, подловившая парочку возле бассейна.
«Максим Виторган, например, отдыхает со своей новой девушкой Нино Нинидзе в Одессе и вообще не парится», – сказано в описании.
На фото Нино лежит на шезлонге и загорает в купальнике, а режиссер встал возле на нее, намереваясь подойти к мужчине, похожему на актера из «Квартета И» Ростислава Хаита. Сам Виторган поделился в своем сторис кадром, на котором изображен спасательный круг в виде черепашки и женская нога.