Фото: Виторгана засекли с новой возлюбленной в Одессе

«Максим Виторган, например, отдыхает со своей новой девушкой Нино Нинидзе в Одессе и вообще не парится», – сказано в описании.

На фото Нино лежит на шезлонге и загорает в купальнике, а режиссер встал возле на нее, намереваясь подойти к мужчине, похожему на актера из «Квартета И» Ростислава Хаита. Сам Виторган поделился в своем сторис кадром, на котором изображен спасательный круг в виде черепашки и женская нога.