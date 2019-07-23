Вт, 23.07.2019
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Фото: Виторгана засекли с новой возлюбленной в Одессе

Максим Виторган

ФОТО: Instagram

Бывший муж скандальной российской телеведущей Ксении Собчак, режиссер Максим Виторган засветился в Одессе с предполагаемой возлюбленной, актрисой Нино Нинидзе.

Соответствующий снимок прислала Telegram-каналу «Только никому…» блогер Джулия Асатурова, подловившая парочку возле бассейна.

ФОТО: Instagram

«Максим Виторган, например, отдыхает со своей новой девушкой Нино Нинидзе в Одессе и вообще не парится», – сказано в описании.

ФОТО: Instagram

На фото Нино лежит на шезлонге и загорает в купальнике, а режиссер встал возле на нее, намереваясь подойти к мужчине, похожему на актера из «Квартета И» Ростислава Хаита. Сам Виторган поделился в своем сторис кадром, на котором изображен спасательный круг в виде черепашки и женская нога.

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