ТОП-7 самых красивых феминисток в Instagram: ого, как горячо!

Милисент Хэйлс

Фотограф и режиссер из Лондона не стесняется быть сексуальной и показывать свою красоту. Правда, идеальные селфи в ее ленте скорее исключение, чем правило. Милисент обожает провокации и выкладывает дерзкие снимки, через которые доносит идеи боди-позитива и свободы от стереотипов, пишет Cosmo.ru.

Сара Снейдер

Изначально Сара прославилась романом с сыном Уилла Смита Джейденом. Но почти два миллиона фолловеров полюбили ее вовсе не за роль подружки знаменитости — подписчикам по душе своенравный стиль, в котором Сара ведет «Инстаграм». Девушка не боится высказывать феминистские лозунги и выкладывать достаточно смелые фото,за что и собирает тысячи лайков.

Алиса Сапожкова

Оставить карьеру ради призвания — сильное решение. Алиса «ушла из глянца в блогеры», чтобы свободно рассуждать о равноправии и феминизме. И привлекательная внешность, судя по всему, ей в этом совершенно не мешает.

Аврида Бистрем

Тот случай, когда образ принцессы единорогов не гарантирует примерное поведение. Аврида, с ее кукольной внешностью, действительно похожа на героиню детских сказок — только сюжеты, которые она выбирает, взяты, скорее, из самой обычной реальности. А там есть место и неидеальным формам, и неприглядным ракурсам.