ТОП-7 самых красивых феминисток в Instagram: ого, как горячо!

Одно слово «феминистка» вызывает ассоциации с брутальными женскими образами. Голливудские звезды,взявшие курс на равноправие, не в счет: быть ухоженными — их профессия. А как выглядят защитницы женских прав, решившие покорять Instagram? Оказывается, весьма неплохо! Теперь верим: быть красивыми и прихорашиваться не обязательно ради мужчин.
Милисент Хэйлс
Фотограф и режиссер из Лондона не стесняется быть сексуальной и показывать свою красоту. Правда, идеальные селфи в ее ленте скорее исключение, чем правило. Милисент обожает провокации и выкладывает дерзкие снимки, через которые доносит идеи боди-позитива и свободы от стереотипов, пишет Cosmo.ru.
Сара Снейдер
Изначально Сара прославилась романом с сыном Уилла Смита Джейденом. Но почти два миллиона фолловеров полюбили ее вовсе не за роль подружки знаменитости — подписчикам по душе своенравный стиль, в котором Сара ведет «Инстаграм». Девушка не боится высказывать феминистские лозунги и выкладывать достаточно смелые фото,за что и собирает тысячи лайков.
Алиса Сапожкова
Моя первая голая фотка ⠀ Я перестала стесняться выставлять фотки в купальнике с тех пор, как стала феминисткой. ⠀ ⠀ Мужики, вам на заметку. Феминизм не опасен 😉 ⠀ ⠀ ⠀ Отношение к телу поменялось. ⠀ Я не вижу в наготе ничего стыдного или грязного. ⠀ Это просто тело. Просто я. ⠀ Другое дело - сексуализация женщины: в рекламе и медиа. ⠀ ⠀ Рекламировать нижнее белье в лифчике - нормально. А шиномонтаж в трусах- нет. ⠀ ⠀ ⠀ Сейчас я стремлюсь избавиться от навязанных критериев красоты: коже без целлюлита, больших сиськах, тонких лодыжках и всего такого. ⠀ Пока не очень получается. ⠀ На этой фотке я уменьшила себе талию. ⠀ Но я работаю над этим. ⠀ Пока трудно даётся понимание, что эстетика в естественности, а не в вымышленном образе. ⠀ ⠀ А вы как считаете, фотошоп добавляет эстетики или больше мешает принять себя? ⠀ ⠀
Оставить карьеру ради призвания — сильное решение. Алиса «ушла из глянца в блогеры», чтобы свободно рассуждать о равноправии и феминизме. И привлекательная внешность, судя по всему, ей в этом совершенно не мешает.
Аврида Бистрем
Тот случай, когда образ принцессы единорогов не гарантирует примерное поведение. Аврида, с ее кукольной внешностью, действительно похожа на героиню детских сказок — только сюжеты, которые она выбирает, взяты, скорее, из самой обычной реальности. А там есть место и неидеальным формам, и неприглядным ракурсам.
Софья Шиманская
Первый видос в IGTV (ладно, второй, первый в марафоне) Весело-задорно, никакого сценария, джаст толк. ⠀ ▪️что такое татуировка с механической точки зрения? ▪️что может пойти не так в процессе татуировки? ▪️как следить за стерильностью? ▪️что такое «поплыла» ▪️что с аллергией на краску ▪️как выцветает? ▪️почему некоторые татуировки становятся синими? ▪️больно ли делать татуировки? ▪️от чего зависит боль? ▪️где особенно больно? ▪️как выбирать тату-мастера и эскиз, на что обращать внимание? ⠀ Все, что вы хотели знать и не боялись спрашивать! отвечает @_lookovka, мой тату-мастер 🦄 В видео создаются почести @likedots, который делает супер крутую орнаменталистику ♥️ ⠀ Дарья бьет в Москве с 20.08 по 5.09 и в Петербурге с 10.09 по 25.09, до этого в Сыктывкаре. Лев бьёт в Петербурге вроде как все время)
У Софьи более 50 тысяч подписчиков в «Инстаграм», среди которых она «разжигает гражданскую сознательность». Девушка учит фолловеров отстаивать свои права и рассуждает о гендерном неравенстве, параллельно вдохновляя аудиторию классными снимками с минимумом макияжа.
Лина Ржанова
Как бросить всё и переехать через всю страну. Настало время рассказать, как прошёл мой переезд. Поддержите лайком🖤 это был ад! Я не люблю рассказывать о своих трудностях. В такие моменты я не хочу показаться лохушкой😄 Сейчас, когда уже всё стабилизировалось, я готова рассказать о сложностях переезда через всю страну. Начну с начала. В 16 году нас позвала тётя мужа в гости в пригород Ярославля. Когда мы вернулись из отпуска, снова окунулись во Владивосток, с высокими ценами на продукты, вечными пробками, климатом, а главное, с огромными ценами на жильё, то всерьёз задумались о возвращении в Ярославль. 2 года мы планировали, ещё раз съездили, чтобы удостовериться, и пришли к решению. Как раз тогда мама осталась вдовой и тоже захотела ехать с нами. Как мы жили вчетвером в 3х-комнатной квартире не описать. Горе от потери папы, из-за этого совместные претензии и скандалы. Кто не жил в коммуналке не поймёт. Мы сохранили отличные отношения только ценой больших усилий. Пониманием, что кроме нас друг у друга никого нет. Было максимально тяжело. Сейчас мы вспоминаем тот год с юмором. А тогда это был ад. Квартиру продавали полгода и работой сразу 4х агентств. А в итоге продали своим же соседям😄 До сих пор смеюсь, когда узнаю, что за эти деньги, плюс-минус, товарищ купил двушку недалеко от центра столицы на берегу Москвы реки😅 Такие цены во Владивостоке. За сутки до отъезда мы все вместе схватили ротавирус. Это когда отовсюду, в любое время, постоянно, отойти от туалета не можешь. А надо собирать контейнер 😨 В итоге мы просто лежали втроём на полу/коробках/сумках, а собирать 20-тонный контейнер помогали родительские друзья. Перелёт, дорогу по Москве и в Ярославль (примерно 18 часов) мы провели в тумане, отходняке ротавируса, и аду😅 Я за 2 месяца искала агентства недвижимости в Ярославле. Мы уже подобрали квартиры на съём для первичного заезда. Созванивалась с риелтором я всю последнюю неделю, всё было готово. Нас ждали, должны были встретить и заселить. Но у нас не бывает всё гладко. Если может случиться жопа, то это произойдёт😂 В следующей части я расскажу о кидалове, о бандитах и хороших людях, и о том, как устроиться на новом месте. #алина_черезстрану
Какой он — «феминизм с человеческим лицом»? Судя по фотографиям Лины, весьма симпатичный. Миловидная блондинка ведет блог о месте современной женщины в мире,рассказывая, почему замужество и феминизм — понятия, совсем не противоречащие друг другу.
Джесси Стандафер
Роковая активистка из Нью-Йорка занимается музыкой, называя себя голосом социальной эволюции и гендерного равенства. Расширять права и возможности женщин ей помогает«Инстаграм», в котором иногда попадаются сексуальные фотографии.