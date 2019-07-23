Вт, 23.07.2019
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55-летняя Кортни Кокс удивила подтянутым телом в бикини: видео

Courteney Cox

ФОТО: Michael Kovac / AFP/Scanpix

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс не упускает возможности показать свое подтянутое тело. В свои 55 лет актриса выглядит просто потрясающе, что не стесняется демонстрировать, пишет Сегодня.

Кортни Кокс опубликовала короткое видео, в котором отдала дань уважения своей подруге – певице Мисси Эллиотт.

"О, теперь я наконец-то получила то, о чем пела Мисси, только для этого мне понадобилось 10 лет", – написала актриса. Она процитировала слова из песни Эллиотт Work out с довольно фривольным текстом: "Я опущу свою штучку, раздвину и разверну".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Видео проигрывается в обратном порядке - Кортни выпрыгивает из бассейна в бикини, демонстрируя стройную фигуру, затем она надевает халатик, хватает с подноса лимонад и завершает образ стильными авиаторами в золотой оправе.

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