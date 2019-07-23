55-летняя Кортни Кокс удивила подтянутым телом в бикини: видео

"О, теперь я наконец-то получила то, о чем пела Мисси, только для этого мне понадобилось 10 лет", – написала актриса. Она процитировала слова из песни Эллиотт Work out с довольно фривольным текстом: "Я опущу свою штучку, раздвину и разверну".