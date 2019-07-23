Вы только посмотрите на них: первые участницы конкурса «Мисс Нарва-2019»

Финальное гала-шоу пройдет 16 ноября в Доме культуры «Ругодив». В качестве хедлайнера для участия в концертной части финала приглашена группа «Марсель» из Санкт-Петербурга.

Сейчас портал Limon.ee начинает знакомить читателей с участницами, которые зарегистрировались, и вступили в борьбу за звание самой красивой девушки Нарвы 2019 года. Возможно, кто-то уже выберет ту конкурсантку, за которую будет болеть. Перед вами фотопортреты пяти девушек, через некоторое время мы опубликуем фотографии остальных участниц.

Итак, знакомьтесь!

Анастасия Вихрова, 16 лет, учится. Анна Щедренкова, 17 лет, учится и работает. Элина Старостина, 17 лет, учится. Элис Бойцова, 18 лет, учится и работает. Галина Гулюшкина, 26 лет, работает.

Напоминаем, что регистрация для участия в конкурсе продолжается, и выступить на нем могут все жительницы Ида-Вирумаа в возрасте от 16 до 26 лет. Более подробную информацию можно получить на сайте missnarva.ee.