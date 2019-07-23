Вы только посмотрите на них: первые участницы конкурса «Мисс Нарва-2019»
Конкурс «Мисс Нарва-2019» успешно стартовал. Сейчас для участия зарегистрировались 20 девушек. Регистрация продолжается и закончится 1 сентября, после чего начнется основная часть конкурса.
Финальное гала-шоу пройдет 16 ноября в Доме культуры «Ругодив». В качестве хедлайнера для участия в концертной части финала приглашена группа «Марсель» из Санкт-Петербурга.
Сейчас портал Limon.ee начинает знакомить читателей с участницами, которые зарегистрировались, и вступили в борьбу за звание самой красивой девушки Нарвы 2019 года. Возможно, кто-то уже выберет ту конкурсантку, за которую будет болеть. Перед вами фотопортреты пяти девушек, через некоторое время мы опубликуем фотографии остальных участниц.
Итак, знакомьтесь!
- Анастасия Вихрова, 16 лет, учится.
- Анна Щедренкова, 17 лет, учится и работает.
- Элина Старостина, 17 лет, учится.
- Элис Бойцова, 18 лет, учится и работает.
- Галина Гулюшкина, 26 лет, работает.
Напоминаем, что регистрация для участия в конкурсе продолжается, и выступить на нем могут все жительницы Ида-Вирумаа в возрасте от 16 до 26 лет. Более подробную информацию можно получить на сайте missnarva.ee.
Смотрите галерею 5 участниц вверху новости!