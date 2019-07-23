Невеста Мартина Репинского получила новую должность

Екатерина Васильева теперь будет работать в Спортивной школе Йыхви и сохранит за собой должность заместителя председателя муниципального совета.

Директор Спортивной школы Евгений Федоренко рассказал, что в настоящее время Васильева является администратором Спортивной школы, но будет менеджером по развитию Спортивной школы.

«Ее работа будет заключаться в том, чтобы работать над проектами, которые приносят дополнительные деньги школе, и в то же время заниматься маркетингом», - проинформировал Федоренко, добавив, что у Васильевой имеется хороший опыт подобной работы.