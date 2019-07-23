К каким знакам Зодиака в августе может постучаться беда и как этого избежать?

Астрологи говорят, что многих досадных случаев можно не допустить в свою жизнь, если внимательно отнестись к тому, что говорят звезды. А остальные смягчить.

Черная полоса случается в жизни у всех, главное помнить, что она пройдет и не зацикливаться на негативном. И в каждом, даже не очень приятном моменте, постараться найти плюсы или вынести уроки на будущее.

Первые десять дней августа в целом будут спокойными для всех знаков Зодиака.

Кажется, сами небеса дают возможность передохнуть и набраться сил перед переменами. Но излишняя беспечность может обернуться неприятностями.

Шанс быть обманутыми в августе наиболее высок у следующих знаков.

Близнецам с их немыслимой трудоспособностью все же следует попридержать лошадей. Попытка переделать все дела, конечно, похвальна. Но не в том случае, когда страдает качество. Какие-то дела стоит отложить на неделю или две, остальные следует делать с особой тщательностью. Каждый документ, который вы готовите или подписываете необходимо внимательно перечитать еще раз. Не торопитесь, иначе вашу оплошность используют против вас.

Козероги. Подозрительность – это то качество, которое вам будет необходимо проявить в первой декаде августа. Несмотря на врожденный ум, интуитивное предчувствие обмана, шанс стать жертвой аферистов высок. Ваша честность и нежелание опускаться до грязных методов совсем не означают, что и все остальное человечество такое же. В ближайшем окружении появится человек, который нечестными способами попытается лишить вас денег. Поэтому внимательно прочитывайте финансовые документы. Отложите принятие решений по всем, даже самым выгодным предложениям, на вторую половину месяца.