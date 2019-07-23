Тамара Глоба назвала два знака Зодиака, которых ждет незабываемый август 2019 года
Известный российский астролог Тамара Глоба составила прогноз на август 2019 года, в котором выделила два знака Зодиака, пишет Daylihoro.
Скорпион
Астролог прогнозирует Скорпионам успех в августе этого года. При этом она уверена, что удача представителей этого знака Зодиака будет напрямую зависеть от их открытости и готовности к позитивным переменам.
В грядущeм месяце гороскоп обещает Скорпионам прилив жизненных сил, неожиданные и счастливые встречи и гармонию в отношениях. Тамара Глоба советует не упускать момент и не сидеть дома без необходимости.
Рыбы
Рыбы, обладающие невероятной харизмой и очарованием, получат фактически все и сразу в августе 2019 года. Благодаря позитивной энергетике периода представители этого знака смогут улучшить все свои положительные качества и ощутить прилив энергии.
В это время не бойтесь буквально смотреть по сторонам и ловить многочисленные шансы воплотить в жизнь свои желания.
По мнению Тамары Глобы, если вы будете расторопны и жизнерадостны, вас ждут незабываемые события и масса положительных перемен.