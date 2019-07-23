Мать Леди Гаги прокомментировала разрыв Брэдли Купера и Ирины Шейк

О романе эпатажной Леди Гаги и актера Брэдли Купера заговорили год назад после выхода на большой экран фильма «Звезда родилась», в котором артисты сыграли главные роли. С тех пор знаменитости стали все чаще появляться вместе на светских мероприятиях. Очевидцы не раз замечали то, с каким трепетом они смотрят друг на друга, поэтому у многих не оставалось сомнений: их связывает нечто большее, чем творческие отношения.

А месяц назад от Купера съехала Ирина Шейк. Друг Брэдли заявил, что теперь актер живет с певицей. Пока никто из участников любовного треугольника не комментирует слухи, зато за них это сделали их родные. Так, мама Леди Гаги назвала причину, по которой якобы распался союз Купер-Шейк.

«Во всем виноваты мужчины»,

— лаконично отметила Синтия Джерманотта.

Леди Гага с матерью Синтией Джерманотта ФОТО: Dimitrios Kambouris / AFP

Несмотря на расставание, Ирине и Брэдли удалось сохранить дружеские отношения. Так, пара мирным путем решила вопрос об опеке над дочерью Леей. Каждый из родителей теперь будет видеться с девочкой, когда пожелает. По словам близких, Купер — прекрасный отец, да и сам актер не раз признавался, что с появлением малышки стал по-другому смотреть на происходящее вокруг. «Отцовство изменило меня во всех смыслах. Я будто снова оказался в детстве. Понимаете, что я имею в виду? Могу играть целыми днями и не думать, что выгляжу странно. Или бесконечно смотреть мультфильмы и не ощущать, что трачу жизнь впустую. Обожаю мультики», — делился он.

Что касается Леди Гаги, то на нее обрушился шквал негодований. Личный блог звезды буквально атаковали русскоговорящие поклонники Ирины Шейк, которые называют певицу разлучницей. Досталось и родным Гаги. По поводу происходящего переживает отец певицы, владелец ресторана Джузеппе Джерманотта.

«Русских туристов в последние дни больше стало. Пытались и на стенах писать, и в меню оставлять комментарии. А Джозефа (так часто называют Джузеппе. — Прим. «СтарХита») не ждите, он ничего вам не скажет»,