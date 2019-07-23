Шокирующее видео: официант спас обедавшего в ресторане мужчину от смерти

В Ханье (греческий остров Крит) мужчина мог бы задохнуться на глазах у посетителей и сотрудников ресторана, если бы ему вовремя не пришел на помощь официант и не применил технику Геймлиха, рассказывает Elu24.
Десятки посетителей ресторана наблюдали этот инцидент, и спутница мужчины пыталась помочь, но все ее действия не возымели должного результата. Прошло полторы минуты, мужчине становилось хуже. Тогда официантка, заметившая несчастного посетителя, позвала менеджера, который и спас подавившегося мужчину, применив технику Геймлиха.
Техника Геймлиха была изобретена американским доктором Генри Геймлихом в 1970-х годах. Как спасти человека, если тот поперхнулся?
Необходимо зайти ему за спину, чуть подсесть, наклонить его туловище чуть вперед. Затем нужно обхватить его сзади руками, положив сжатый кулак на брюшную стенку ровно под тем местом, где заканчивается грудина и к ней присоединяются последние ребра. Посредине между вершиной угла, образованного ребрами и грудиной и пупком. Эта область называется - эпигастрий. Вторую руку нужно положить поверх первой. Резким движением, сгибая руки в локтях, необходимо надавить на эту область, не сдавливая грудную клетку. Направление толчкового движения - к себе и вверх. Нажатие на брюшную стенку резко повысит давление в грудной клетке, и пищевой болюс освободит дыхательные пути.
Что и сделал менеджер ресторана города Ханья. Его зовут Василис Пателакис. В своем Twitter он поделился видео этого инцидента, который закончился благополучно, чтобы повысить осведомленность людей о жизненно важных мерах первой помощи.
Смотрите видео!
This amazing. Everyone should know the Heimlich Maneuver.— Sam Ghali, M.D. (@EM_RESUS) 20 июля 2019 г.
RT to save a life!pic.twitter.com/P0Hqpm6jCl