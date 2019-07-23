Шокирующее видео: официант спас обедавшего в ресторане мужчину от смерти

Техника Геймлиха была изобретена американским доктором Генри Геймлихом в 1970-х годах. Как спасти человека, если тот поперхнулся?

Необходимо зайти ему за спину, чуть подсесть, наклонить его туловище чуть вперед. Затем нужно обхватить его сзади руками, положив сжатый кулак на брюшную стенку ровно под тем местом, где заканчивается грудина и к ней присоединяются последние ребра. Посредине между вершиной угла, образованного ребрами и грудиной и пупком. Эта область называется - эпигастрий. Вторую руку нужно положить поверх первой. Резким движением, сгибая руки в локтях, необходимо надавить на эту область, не сдавливая грудную клетку. Направление толчкового движения - к себе и вверх. Нажатие на брюшную стенку резко повысит давление в грудной клетке, и пищевой болюс освободит дыхательные пути.

Что и сделал менеджер ресторана города Ханья. Его зовут Василис Пателакис. В своем Twitter он поделился видео этого инцидента, который закончился благополучно, чтобы повысить осведомленность людей о жизненно важных мерах первой помощи.