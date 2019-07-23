Настя Каменских снялась в сексуальной фотосессии на крыше высотки

Молодая жена Алексея Потапенко оказалась в центре внимания после публикации жарких снимков. Артистка продемонстрировала несколько оригинальных образов.

Поп-звезда позировала на крыше киевской высотки в ходе съемки для журнала L’Officiel. Настя предстала перед поклонниками в спортивных образах. Свои непослушные волосы Каменских оставила распущенными и ограничилась минимумом украшений — на ней только серьги.

На одном из снимков поп-дива стоит в коротком топе и легинсах, подчеркивающих стройные ноги. Она также предстала перед камерой в майке и плавках с высокой талией, которые акцентировали внимание на пышных формах певицы.

Настя Каменских ФОТО: Instagram

Настя показалась и в черном боди, которое дополнила блестящими сапогами. Каменских приняла расслабленную позу, демонстрируя женственные изгибы.

Настя Каменских ФОТО: Instagram