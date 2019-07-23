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Настя Каменских снялась в сексуальной фотосессии на крыше высотки

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

32-летняя Настя Каменских приняла участие в новой фотосессии. Певица поделилась горячими черно-белыми кадрами, пишет Cosmo.

Молодая жена Алексея Потапенко оказалась в центре внимания после публикации жарких снимков. Артистка продемонстрировала несколько оригинальных образов.

Поп-звезда позировала на крыше киевской высотки в ходе съемки для журнала L’Officiel. Настя предстала перед поклонниками в спортивных образах. Свои непослушные волосы Каменских оставила распущенными и ограничилась минимумом украшений — на ней только серьги.

На одном из снимков поп-дива стоит в коротком топе и легинсах, подчеркивающих стройные ноги. Она также предстала перед камерой в майке и плавках с высокой талией, которые акцентировали внимание на пышных формах певицы.

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Настя показалась и в черном боди, которое дополнила блестящими сапогами. Каменских приняла расслабленную позу, демонстрируя женственные изгибы.

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

«Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними трудиться. Поставьте себе цель и идите к ней. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте. Не бойтесь трудностей, они закаляют характер», — отметила в Instagram знаменитая брюнетка.

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