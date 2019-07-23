Все ахнули: жена Александра Реввы впервые снялась топлес

Звездная мама и жена впервые побаловала поклонников откровенными фото. У Анжелики прекрасная фигура, однако максимум, на что она решалась, — это вполне безобидные снимки на отдыхе в купальнике. Поэтому новый пикантный образ удивил многих фанатов звездного семейства.

Анжелика представила провокационное фото instagram.com/angelikarevva

Жена популярного артиста позировала в стильных джинсах с высокой посадкой, прикрыв грудь руками. Снимок она снабдила игривыми хештегами: «Сладких снов, неспокойной ночи, это приказ».