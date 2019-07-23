«Жил с холодной, безумной негодяйкой»: отец Децла в день рождения сына рассказал, о чем сожалеет

Кириллу Толмацкому, известному как Децл, 22 июля исполнилось бы 36 лет. В феврале рэпер умер после концерта в Ижевске. Для поклонников эта новость стала трагедией, но больше всех переживали родители артиста Ирина и Александр.

С последним Кирилл не общался долгие годы. У них были непримиримые разногласия: музыкант даже не позволял сыну Антонию видеться с дедушкой – известным продюсером.

Александр опубликовал в Instagram несколько видео с выступления Кирилла и сопроводил их трогательным текстом: "Очень жалко, что мы с тобой так и не поговорили (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)... Прости, что обида не дала мне поздравить тебя в прошлом году... Жалко, что ты жил с холодной, безумной негодяйкой и так и не узнал что такое настоящая любовь... Жалко, что твой сын, которого ты любил больше жизни, так и не вышел со мной на сцену и не сказал теплые слова в память о тебе... Жалко, что тебя предали некоторые люди, которых ты считал друзьями и единомышленниками... Жалко, что ты ушел так рано..."

Подписчиков заинтересовало, почему Толмацкий назвал сноху негодяйкой. "Он был несчастен... шантаж и безысходность..." – пояснил продюсер и добавил, что "небыло никакого брака..." Кто-то из участников беседы сообщил, что Юлия не дала мальчику фамилию Кирилла, а в графе "отец" у Антония стоит прочерк.

"Я лично была свидетелем, как она выносила ему мозг при друзьях. Шантажировала и манипулировала. Все это видели. Но Кирилл человек принципа, видимо, не хотел уходить от матери своего сына. Во имя сына. Очень жаль, что все так, но это был его осознанный выбор и это достойно уважения", – рассказала одна из подписчиц.