Галерея: Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»

Представлял его гостям премьеры режиссер и исполнители главных ролей Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо. Они, кстати, не вышли на дорожку, пока не сфотографировались с поклонниками, стоявшими у выхода. Напомним, это кино о 1969 году и закате «золотого века» Голливуда, когда известный телевизионный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в киноиндустрии.