Вт, 23.07.2019
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  • Галерея: Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»

Галерея: Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»
Все звезды в одном месте!

Премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» наконец-то прошла и в самом Голливуде, пишет Peopletalk. 

Представлял его гостям премьеры режиссер и исполнители главных ролей Брэд Питт, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо. Они, кстати, не вышли на дорожку, пока не сфотографировались с поклонниками, стоявшими у выхода. Напомним, это кино о 1969 году и закате «золотого века» Голливуда, когда известный телевизионный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в киноиндустрии. 

Смотрите, на красной дорожке все звезды!

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