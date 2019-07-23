О каких проблемах говорят ваши пристрастия в еде

Шоколад

Как правило, ни о каких серьезных заболеваниях пристрастие к шоколаду не сообщает. Тем не менее, постоянная потребность в сладком свидетельствует о глубокой внутренней подавленности и об эмоциях, которые по какой-то причине не могут найти выход. Поскольку шоколад – удовольствие весьма калорийное, то мы, в погоне за идеальной фигурой, интуитивно разрешаем себе слегка расслабиться только в самые тяжелые моменты. К тому же шоколад содержит вещества, способные поднять настроение даже самому угрюмому из нас. Кстати, ученые доказали, что именно женщинам в день необходим один кубик горького шоколада, по той простой причине, что в нашем организме гормонов отвечающих за хорошее настроение гораздо меньше, чем в мужском.

Леденцы

Пристрастие к сосательным конфетам порой свидетельствует о гораздо больших проблемах, чем потребление шоколада в немереных количествах. Перманентное желание засунуть в рот леденец может указывать на то, что ваш организм находится на первой стадии диабета, а если вкупе с непомерной любовью к леденцам добавились еще и излишне частые походы в туалет, самое время обратиться к врачу.

Другой вариант гораздо менее тревожный: тягу к большому количеству сладкого вполне могут спровоцировать наиболее часто потребляемые вами продукты, такие как хлеб или белый рис.

Еще одной причиной зависимости от сладкого может стать самый обыкновенный стресс. Дело в том, что сахар активизирует центр мозга, отвечающий за «вознаграждение». В тяжелых жизненных ситуациях мозгу просто необходимо немного вкусного и вредного.

Хлеб или макароны

Такое пристрастие не что иное, как потребность всё в том же сахаре, ведь эти продукты работают на ваш организм точно так же, как и сахар. Просто обостренное чувство стыда не дает нам возможности есть сладкого столько, сколько мы действительно хотим, поэтому мы заменяем десерты пастой. Кстати, приготовленные по настоящему итальянскому рецепту спагетти гораздо менее способствуют набору лишнего веса, чем конфеты и пирожные.

Мороженое

При наличии изжоги и других проблем с желудком, которые могут вызывать у вас ощущение неприятного жжения и тошноты, мороженое действует как первоклассное обезболивающее. Если все признаки налицо, а вам к тому же хочется холодного, проверьте свой организм на предмет развивающегося гастрита.

Возможно, вы злоупотребляете обезболивающими препаратами. Противовоспалительные медикаменты могут вызвать нешуточное раздражение на стенках желудка, которое может ликвидировать замороженная сливочная масса.

Вы устали. В мороженом высокое содержание природных молочных сахаров, которые могут обеспечить вам заряд энергии на довольно продолжительное время.

Острые или соленые продукты

Скорее всего, вы один из «счастливчиков», страдающих вегето-сосудистой дистонией. Проблемы с сосудами обуславливают постоянное и плохо плохо препреодолимое желание есть очень острые продукты питания.

Ваш организм обезвожен. Внутренняя жажда имеет свойство маскироваться под голод. Именно этим и обусловлено ваша необходимость в соли, ведь, как известно, именно соль удерживает влагу, а значит, ваш организм пытается подать сигнал SOS – ему не хватает жидкости. В таком случае постарайтесь выпивать в день не менее двух литров воды.

Мясо

Если вы никогда не были любительницей мяса, но теперь готовы каждый день есть на обед отбивную, а лучше две, значит, пора задуматься: о чем сигнализирует вам организм? Скорее всего, вам не хватает железа или витамина В. В большей мере это касается вегетарианцев. В мясе содержится такой необходимый каждому из нас белок.

Жирная пища