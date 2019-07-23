Возможно только на Сааремаа! В Курессааре люди купаются на затопленной дождем улице (ВИДЕО)

Вчера в Курессааре воздух прогрелся до 22 градусов, поэтому неудивительно, что затопленная улица у некоторых островитян вызвала желание снять одежду и искупаться.

Видеоролик, снятый в приложении Snapchat, показывает, как житель Курессааре проезжает по улице, а мимо его машины спокойно проплывает прохожий. Почему бы и нет?!