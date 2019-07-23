Вт, 23.07.2019
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  • Возможно только на Сааремаа! В Курессааре люди купаются на затопленной дождем улице (ВИДЕО)

Возможно только на Сааремаа! В Курессааре люди купаются на затопленной дождем улице (ВИДЕО)

В минувший понедельник по всей Эстонии прошли сильные дожди. Больше всех досталось жителям Сааремаа, где после дождя улицу можно использовать вместо бассейна. Не верите? Смотрите видео!

Вчера в Курессааре  воздух прогрелся до 22 градусов, поэтому неудивительно, что затопленная улица у некоторых островитян вызвала желание снять одежду и искупаться.

Видеоролик, снятый в приложении Snapchat, показывает, как житель Курессааре проезжает по улице, а мимо его машины спокойно проплывает прохожий. Почему бы и нет?!

По словам читателя, который отправил это видео на портал Elu24, кадры демонстрируют необычайную приспособляемость островитян к любым условиям.

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