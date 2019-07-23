Кристина Агилера упала на сцене в Петербурге

Супертехнологичное шоу началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, Агилера упала, сходя с лестницы на сцену. Судя по всему, звезда не сильно ушиблась, а бдительные танцоры сразу же подхватили артистку, и концерт продолжился. Было заметно, что после досадного недоразумения 38-летняя Кристина старалась двигаться осторожнее.

За полтора часа шоу поп-звезда исполнила 23 композиции, среди них знаменитые: Fighter, Lady Marmelade, Genie in a Bottle. Концерт был разбит на шесть актов, которые символизировали определенные этапы в творчестве американской артистки. За время пребывания на сцене Агилера успела сменить десяток костюмов, убегая за кулисы после каждых двух песен.

Как рассказали организаторы, представители корпорации PMI, Кристина приехала в Санкт-Петербург накануне и днем успела не только провести репетицию, но и прогуляться по центру города. В социальных сетях она опубликовала снимки Казанского собора, Спаса на Крови, канала Грибоедова и других достопримечательностей Северной столицы.