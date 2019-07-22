41-летняя Оксана Федорова устроила съемки на отдыхе. Без нижнего белья

41-летняя бывшая «Мисс Вселенная» решила порадовать фанатов пикантным кадром, отправившись на отдых на Черное море, сообщает Лайф.
Оксана поделилась фото, где позирует на морском берегу в белом платье и с венком на голове, которое напоминает свадебные. Федорова смотрит в камеру, улыбаясь, а на ней развевается одежда. Экс-модель указала, что раз лето в самом разгаре, нужно наслаждаться этим по максимуму.
«Лето в самом разгаре, а это значит, мы можем наслаждаться солнцем, морским бризом, свежей зеленью, ягодами и, конечно, красивыми кадрами», - написала она в Instagram.
Многие подписчики восхитились телеведущей, отметив ее отличную фигуру и милый образ. И даже сравнили ее с русалкой и Афродитой, вышедшей из пены. Однако фанаты обратили внимание на одну не слишком уместную, по их мнению, деталь: на Оксане не было нижнего белья. Что изрядно возмутило некоторых.
Instagram
Оксана Федорова