41-летняя Оксана Федорова устроила съемки на отдыхе. Без нижнего белья

Оксана Федорова Instagram

Многие подписчики восхитились телеведущей, отметив ее отличную фигуру и милый образ. И даже сравнили ее с русалкой и Афродитой, вышедшей из пены. Однако фанаты обратили внимание на одну не слишком уместную, по их мнению, деталь: на Оксане не было нижнего белья. Что изрядно возмутило некоторых.