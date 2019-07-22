Фото: недуг изуродовал ногу Анастасии Волочковой еще больше

По наблюдениям Анастасии, «шишка» растет быстрее от чрезмерных физических нагрузок. После нескольких напряженных репетиций и выступлений, Волочкова обнаружила, что её нога стала выглядеть просто ужасно.

«Посмотрела я утром на свои ножки... Ужаснулась, как увеличилась от нагрузки косточка на стопе, и срочно вновь перетянула ее привычным тейпом. Но мне не жалко было сил для создания спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», чтобы вас вчера порадовать. Хорошо, что синяки не видны в кадре. Люди, я так устала», — пожаловалась Анастасия.