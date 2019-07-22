Пн, 22.07.2019
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  • Фото: недуг изуродовал ногу Анастасии Волочковой еще больше

Фото: недуг изуродовал ногу Анастасии Волочковой еще больше

Анастасия Волочкова с новой прической

ФОТО: Instagram

Анстасия Волочкова продолжает игнорировать проблему с суставом большого пальца. Некоторое время назад у неё стала расти «шишка». К сегодняшнему дню она достигла огромного размера, но бывшая прима Большого театра не обращается с этой проблемой к хирургам. От этого недуга можно избавиться с помощью операции, но Анастасия продолжает терпеть сильную боль, пишет «7дней.ру».

По наблюдениям Анастасии, «шишка» растет быстрее от чрезмерных физических нагрузок. После нескольких напряженных репетиций и выступлений, Волочкова обнаружила, что её нога стала выглядеть просто ужасно.

«Посмотрела я утром на свои ножки... Ужаснулась, как увеличилась от нагрузки косточка на стопе, и срочно вновь перетянула ее привычным тейпом. Но мне не жалко было сил для создания спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», чтобы вас вчера порадовать. Хорошо, что синяки не видны в кадре. Люди, я так устала», — пожаловалась Анастасия.

Изуродованная нога Волочковой

ФОТО: Instagram

 

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