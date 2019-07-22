ВИДЕО: предприниматель и певец из России Emin высказался о колесе обозрения в Таллинне

Только вчера поздно вечером отгремел фестиваль Лаймы Вайкуле в Таллинне, куда съехались знаменитости из России. Известный предприниматель и певец Эмин Агаларов дал эксклюзивное интервью порталу Limon.ee.
Эмин возглавляет один из коммерческих проектов - сеть торгово-развлекательных комплексов Vegas. Артист рассказал, что сейчас модно и важно для посетителей, а также подтвердил, что знает о колесе обозрения на крыше торгового центра в Таллинне. По его словам, в одном из московских торговых центров фирмы Vegas тоже есть колесо обозрения, оно находится прямо внутри.
Ловите пламенный привет от Эмина для жителей Эстонии внутри видео! Скорее смотрите!