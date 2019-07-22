В Сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой Mirror.
Он называется тестом когнитивных способностей и был создан ученым еще в 2005 году в рамках исследования, однако в Интернете его опубликовали только сейчас. В качестве эксперимента Фредерик предложил решить его трем тысячам человек из разных сфер и с различным уровнем образования, в том числе студентам Йельского и Гарвардского университета. Правильные ответы на все три вопроса нашли только 17 процентов участников.
Профессор называет вопросы теста простыми в том плане, что правильный ответ легко понять при объяснении, но для самостоятельного решения необходимо импульсивно «подавить» цифры, которые приходят на ум первыми.
В тест вошли следующие вопросы:
1. Совместная стоимость теннисной ракетки и теннисного мячика составляет 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?
2. Пяти машинам текстильной фабрики требуется пять минут, чтобы изготовить пять вещей. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?
3. В пруду растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Если для того, чтобы они полностью заполнили озеро, требуется 48 дней, то сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину озера?
Наиболее распространенными ответами являются десять центов, 100 минут и 24 дня соответственно, однако они неверны. Профессор утверждает, что каждый, кто отвечает не «десять центов», фактически дает правильный ответ. На самом деле верные результаты таковы: пять центов, пять минут, 47 дней.