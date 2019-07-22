Пн, 22.07.2019
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Полуобнаженный Сергей Лазарев показался в образе Микки Мауса

Сергей Лазарев.

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

36-летний Сергей Лазарев удивил поклонников смелым образом. Артист показал откровенный наряд персонажа диснеевских мультфильмов, пишет Cosmo.

Призер «Евровидения-2019» похвастался загорелым торсом в жаркой фотосессии. Певец надел «ушки» Микки Мауса, серый пиджак на голое тело и желтую бабочку. В руках звезда держит электрогитару в провокационном жесте.

Артист подшутил этим снимком над поклонниками, сравнив себя с героем известного мультсериала. «Микки Маус уже не тот!» — шутливо подписал Сергей и добавил несколько улыбающихся эмоджи.

Сергей Лазарев

ФОТО: Instagram

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