Полуобнаженный Сергей Лазарев показался в образе Микки Мауса

Призер «Евровидения-2019» похвастался загорелым торсом в жаркой фотосессии. Певец надел «ушки» Микки Мауса, серый пиджак на голое тело и желтую бабочку. В руках звезда держит электрогитару в провокационном жесте.

Артист подшутил этим снимком над поклонниками, сравнив себя с героем известного мультсериала. «Микки Маус уже не тот!» — шутливо подписал Сергей и добавил несколько улыбающихся эмоджи.