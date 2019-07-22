«Грудь у меня капризная»: Полина Диброва сделала откровенное признание

Жена 59-летнего российского телеведущего Дмитрия Диброва устроила пышный праздник по случаю юбилея. Она пригласила многих друзей и поделилась яркими фото с торжества. Внимание публики привлек образ именинницы, скопированный у поп-звезды.

Полина призналась, что ее вдохновил образ Рианны, которая появилась на публике в черном наряде и кружевных перчатках. Эпатажная артистка сделала акцент на чулки с подвязками, которые были хорошо видны в разрезе платья.

Полина Диброва в день рождения instagram.com/polinadibrova

Диброва появилась на вечеринке в свою честь в подобном образе, только ноги оставила открытыми. Она сделала гладкую прическу, как у певицы, и дополнила свой образ оригинальными деталями. Полина украсила уши изящными серьгами, а голову — необычной шляпкой, которую позже сняла.

Полина Диброва скопировала образ Рианны instagram.com/polinadibrova

«Миссис Россия-2017» также позаимствовала идею с крыльями, как у моделей Victoria’s Secret. Снимки получились довольно интересными, о чем ей поспешили сообщить подписчики. Полине задали множество вопросов, и она удовлетворила любопытство фанатов.

«Как вам идея? Фотографии получились бомбические, да и испытать ношу крыльев на себе очень даже экзотично… На мне идеально сшитое бюстье по собственным меркам. Грудь у меня своя и достаточно капризная. Фантастически вышло. Также я заказала чокер и подвязки. Теперь юбка! Шесть метров ткани ушло», — рассказала в Instagram Полина.

Полина Диброва отметила 30-летие instagram.com/polinadibrova