«Грудь у меня капризная»: Полина Диброва сделала откровенное признание

Полина Диброва с размахом отпраздновала 30-й день рождения. Фотомодель воплотила на вечеринке аутфит американской певицы Рианны, рассказывает Cosmo.
Жена 59-летнего российского телеведущего Дмитрия Диброва устроила пышный праздник по случаю юбилея. Она пригласила многих друзей и поделилась яркими фото с торжества. Внимание публики привлек образ именинницы, скопированный у поп-звезды.
Полина призналась, что ее вдохновил образ Рианны, которая появилась на публике в черном наряде и кружевных перчатках. Эпатажная артистка сделала акцент на чулки с подвязками, которые были хорошо видны в разрезе платья.
Диброва появилась на вечеринке в свою честь в подобном образе, только ноги оставила открытыми. Она сделала гладкую прическу, как у певицы, и дополнила свой образ оригинальными деталями. Полина украсила уши изящными серьгами, а голову — необычной шляпкой, которую позже сняла.
«Миссис Россия-2017» также позаимствовала идею с крыльями, как у моделей Victoria’s Secret. Снимки получились довольно интересными, о чем ей поспешили сообщить подписчики. Полине задали множество вопросов, и она удовлетворила любопытство фанатов.
«Как вам идея? Фотографии получились бомбические, да и испытать ношу крыльев на себе очень даже экзотично… На мне идеально сшитое бюстье по собственным меркам. Грудь у меня своя и достаточно капризная. Фантастически вышло. Также я заказала чокер и подвязки. Теперь юбка! Шесть метров ткани ушло», — рассказала в Instagram Полина.
В марте чета Дибровых отметила 10-ю годовщину свадьбы, опубликовав постельное фото с мужем. У пары трое сыновей — Александр, Федор и Илья.