Диетологи назвали эффективное средство для борьбы со стрессом

— Молодой зеленый горошек является прекрасным источником белка растительного происхождения. Употребление его в пищу способствует укреплению мышечной ткани, повышает сопротивляемость организма различным заболеваниям. Благодаря высокому содержанию витаминов группы В и магния горошек оказывает благотворное влияние на нервную систему, повышает устойчивость к стрессу, — рассказала диетолог.

Помимо горошка специалист посоветовала налегать на свежую зелень и травы: салат, петрушку, укроп, лук, сельдерей, кинзу. А вот соли стоит есть поменьше.

Петрушка богата витамином C, там его в четыре раза больше, чем в лимоне. В зелени много витаминов А, Е, группы В, фолатов, бета-каротина, цинка, железа, фосфора и других очень полезных минералов.