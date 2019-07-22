LimonЗвездыСмотри и восхищайся: эстонская невеста испанского раллиста - действительно горячая штучка!Смотри и восхищайся: эстонская невеста испанского раллиста - действительно горячая штучка!Limon.ee 22 июля 2019, 15:40Дани Сордо и Яаана ВаллманнФОТО: InstagramЭстонская невеста испанского автогонщика Дани Сордо Яаана Валлманн похвасталась в соцсетях своей фотографией в бикини, пишет Elu24.В январе стало известно о романе испанца и эстонки. Пара живет в Испании, но иногда влюбленные приезжают и в Эстонию.Яаана ВаллманнФОТО: Instagram бикинииспанияраллист