Эстонская невеста испанского автогонщика Дани Сордо Яаана Валлманн похвасталась в соцсетях своей фотографией в бикини, пишет Elu24.

В январе стало известно о романе испанца и эстонки. Пара живет в Испании, но иногда влюбленные приезжают и в Эстонию.