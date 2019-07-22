Пн, 22.07.2019
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  • Фото, которые не так-то просто забыть. Звезда бурлеска показала на сцене искусство соблазнения

Фото, которые не так-то просто забыть. Звезда бурлеска показала на сцене искусство соблазнения

В Лондоне выступила звезда бурлеска - несравненная Имодести Блейз (41) и представила зрителям такое чувственное зрелище, забыть которое невозможно, пишет Elu24. 

Имодести Блейз - одна из самых востребованных в Европе танцовщиц бурлеска. Ее потрасяющие номера всегда собирают тысячи восхищенных зрителей по всему миру. Бурлеск - это не танцевальный стиль, а перформанс, сочетающий в себе театр, танец и стриптиз. В Америке бурлеск иногда называют «искусством дразнить». В Европе широко распространено понимание этой сценической формы как «сказки для взрослых», воплощения фантазий на сцене, объясняет организация MTÜ Burlesque Estonia. 

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