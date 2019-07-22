Фото, которые не так-то просто забыть. Звезда бурлеска показала на сцене искусство соблазнения

Имодести Блейз - одна из самых востребованных в Европе танцовщиц бурлеска. Ее потрасяющие номера всегда собирают тысячи восхищенных зрителей по всему миру. Бурлеск - это не танцевальный стиль, а перформанс, сочетающий в себе театр, танец и стриптиз. В Америке бурлеск иногда называют «искусством дразнить». В Европе широко распространено понимание этой сценической формы как «сказки для взрослых», воплощения фантазий на сцене, объясняет организация MTÜ Burlesque Estonia.