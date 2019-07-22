Пн, 22.07.2019
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Круче, чем было. Бывшая жена Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера

Даша Жукова.

ФОТО: SCANPIX

Экс-супруга известного российского олигарха Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III, прославившегося благодаря своей бурной личной жизни, сообщает Topnews.

По некоторым данным, помолвка Жуковой и 34-летнего бизнесмена состоялась примерно два месяца назад. На сегодняшний день все друзья пары знают о грядущем событии, а сама парочка активно готовиться к торжеству. Известно, что свадьба пройдет с размахом и огромным количеством гостей. Однако детали церемонии держатся в секрете.

Напомним, что в 2017 году Дарья Жукова развелась с Абрамовичем после восьми лет брака. У пары родилось двое детей.

Жукова уже давно знакома с греческим корабельным магнатом, но близкие отношения завязались между ними не так давно. При этом Ставрос ради российской возлюбленной бросил модель Джессику Харт, с которой был обручен в тот период.

Слухи о том, что теперь уже бывшая жена Абрамовича встерчается со Ставросом, появились в конце 2017 года. Парочка постоянно выходила в свет, а также улетала на совместный отдых в Перу.

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