Круче, чем было. Бывшая жена Абрамовича выходит замуж за греческого миллиардера

По некоторым данным, помолвка Жуковой и 34-летнего бизнесмена состоялась примерно два месяца назад. На сегодняшний день все друзья пары знают о грядущем событии, а сама парочка активно готовиться к торжеству. Известно, что свадьба пройдет с размахом и огромным количеством гостей. Однако детали церемонии держатся в секрете.

Напомним, что в 2017 году Дарья Жукова развелась с Абрамовичем после восьми лет брака. У пары родилось двое детей.

Жукова уже давно знакома с греческим корабельным магнатом, но близкие отношения завязались между ними не так давно. При этом Ставрос ради российской возлюбленной бросил модель Джессику Харт, с которой был обручен в тот период.