Наталья Ионова сняла обручальное кольцо. Что бы это значило?

Глюк’oZa (сценический псевдоним артистки) в последнее время нечасто выходит на связь с фанатами. Она переименовала свой Instagram и стала редко публиковать посты. Последний снимок с мужем звезда показывала в феврале, когда поздравляла его с Днем всех влюбленных.

Александр Чистяков и Наталья Ионова instagram.com/glukozamusic

Поклонники стали подозревать, что отношения Натальи и Александра разладились. Вдобавок ко всему подписчики заметили, что на последних фото у Ионовой отсутствует обручальное кольцо.

Певица не комментирует догадки фанатов. Недавно она порассуждала о счастье, отметив, что человека делает счастливым не прибавка к зарплате, не модель нового телефона и не туфли от именитого дизайнера, а муж и дети.

Наталья Ионова сняла обручальное кольцо instagram.com/glukozamusic