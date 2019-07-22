Пн, 22.07.2019
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Наталья Ионова сняла обручальное кольцо. Что бы это значило?

Глюкоза.

ФОТО: Instagram

33-летняя Наталья Ионова и 46-летний Александр Чистяков женаты 13 лет. Пара считалась образцовой, однако теперь поклонники подозревают, что в семье певицы не всё гладко, сообщает Cosmo.

Глюк’oZa (сценический псевдоним артистки) в последнее время нечасто выходит на связь с фанатами. Она переименовала свой Instagram и стала редко публиковать посты. Последний снимок с мужем звезда показывала в феврале, когда поздравляла его с Днем всех влюбленных.

Александр Чистяков и Наталья Ионова
Александр Чистяков и Наталья Ионова
instagram.com/glukozamusic

Поклонники стали подозревать, что отношения Натальи и Александра разладились. Вдобавок ко всему подписчики заметили, что на последних фото у Ионовой отсутствует обручальное кольцо.

Певица не комментирует догадки фанатов. Недавно она порассуждала о счастье, отметив, что человека делает счастливым не прибавка к зарплате, не модель нового телефона и не туфли от именитого дизайнера, а муж и дети.

Наталья Ионова сняла обручальное кольцо
Наталья Ионова сняла обручальное кольцо
instagram.com/glukozamusic

Наталья Ионова и Александр Чистяков поженились в 2006 году. У супругов двое детей: 12-летняя Лидия и восьмилетняя Вера. Три года назад певица и бизнесмен оказались на грани развода. Тогда отношения удалось сохранить благодаря осознанности обоих супругов и личному саморазвитию. Именно в этот трудный период подруга подарила ей приватные курсы по оральному мастерству.

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