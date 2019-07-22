Наталья Ионова сняла обручальное кольцо. Что бы это значило?

33-летняя Наталья Ионова и 46-летний Александр Чистяков женаты 13 лет. Пара считалась образцовой, однако теперь поклонники подозревают, что в семье певицы не всё гладко, сообщает Cosmo.
Глюк’oZa (сценический псевдоним артистки) в последнее время нечасто выходит на связь с фанатами. Она переименовала свой Instagram и стала редко публиковать посты. Последний снимок с мужем звезда показывала в феврале, когда поздравляла его с Днем всех влюбленных.
Поклонники стали подозревать, что отношения Натальи и Александра разладились. Вдобавок ко всему подписчики заметили, что на последних фото у Ионовой отсутствует обручальное кольцо.
Певица не комментирует догадки фанатов. Недавно она порассуждала о счастье, отметив, что человека делает счастливым не прибавка к зарплате, не модель нового телефона и не туфли от именитого дизайнера, а муж и дети.
Наталья Ионова и Александр Чистяков поженились в 2006 году. У супругов двое детей: 12-летняя Лидия и восьмилетняя Вера. Три года назад певица и бизнесмен оказались на грани развода. Тогда отношения удалось сохранить благодаря осознанности обоих супругов и личному саморазвитию. Именно в этот трудный период подруга подарила ей приватные курсы по оральному мастерству.