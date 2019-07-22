Пн, 22.07.2019
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  • А вы видите змею на картинке? В соцсетях распространяется фотография, на которой спряталась рептилия. Интернет в ступоре

А вы видите змею на картинке? В соцсетях распространяется фотография, на которой спряталась рептилия. Интернет в ступоре

Ищем змею на картинке!

ФОТО: Facebook

В социальных сетях набирает популярность фотография спрятанной гигантской змеи, пишет Elu24. У пользователей Интернета большие проблемы с поиском этого чудовища. Посмотрите на картинку и проверьте себя, сможете ли вы найти змею? А за сколько секунд или минут?

Фотография была добавлена в Facebook на странице «Ловцы змей на Солнечном побережье» 24/7. Это организация, которая вылавливает рептилий в жилых помещениях. «Найди змею на картинке! Мы давно не играли в такую игру, поэтому посмотрим, получится ли у вас», - написано под фотографией.

«Это довольно сложно, поэтому мы даем вам подсказку. Что змеи любят больше всего по утрам?», - интригуют «Ловцы змей».

Несмотря на подсказку, люди комментируют под постом, что они не могут найти змею на картинке. «Здесь никого нет... Даже с помощью телескопа», - написано в одном комментарии. «Это какой-то трюк, верно? Или я действительно слепой», - прокомментировал другой пользователь Facebook.

Ответ обещали опубликовать сегодня поздно вечером или завтра утром.

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