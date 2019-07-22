В Сеть выложили старое фото со свадьбы Бузовой с Тарасовым

Прожив вместе четыре года, пара развелась. При этом Бузова осталась ни с чем из-за брачного контракта, который Тарасов убедил ее подписать сразу после бракосочетания. Певица много раз говорила, что очень любила мужа и после разрыва, который она болезненно переживает до сих пор, так и не смогла построить новые отношения.

Но Исаева в своем посте в Instagram рассуждает о счастье. Она уверена, что все семь звездных пар, свадьбы которых она «пиарила», по-настоящему любили друг друга и были счастливы.

Свадьба Бузовой и тарасова ФОТО: Instagram