Пн, 22.07.2019
От Эстонии до Майами: где российские звезды покупают недвижимость СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • В Сеть выложили старое фото со свадьбы Бузовой с Тарасовым

В Сеть выложили старое фото со свадьбы Бузовой с Тарасовым

Ольга Бузова.

ФОТО: Instagram

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева выложила в сеть старое фото со свадьбы Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым. Снимок был сделан в июне 2012 года, пишет Пятый канал.

Прожив вместе четыре года, пара развелась. При этом Бузова осталась ни с чем из-за брачного контракта, который Тарасов убедил ее подписать сразу после бракосочетания. Певица много раз говорила, что очень любила мужа и после разрыва, который она болезненно переживает до сих пор, так и не смогла построить новые отношения.

Но Исаева в своем посте в Instagram рассуждает о счастье. Она уверена, что все семь звездных пар, свадьбы которых она «пиарила», по-настоящему любили друг друга и были счастливы.

Свадьба Бузовой и тарасова

ФОТО: Instagram

«Опять к вопросу счастья. Эта тема не покидает меня несколько последних постов. Недавно один знакомый журналист попросил меня рассказать о тех свадьбах звезд, которые я пиарила <> Оказалось, что в моей практике было семь звездных свадеб. Каждая яркая, красивая, многолюдная, счастливая. Все звезды, женившиеся у меня на глазах, были очень счастливы и любили друг друга. И это правда! А как жизнь складывалась дальше — у каждого по- своему. Но, я не припомню никаких придуманных браков и натянутых отношений», — пишет Анна.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ