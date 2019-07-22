В Сеть выложили старое фото со свадьбы Бузовой с Тарасовым

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева выложила в сеть старое фото со свадьбы Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым. Снимок был сделан в июне 2012 года, пишет Пятый канал.
Прожив вместе четыре года, пара развелась. При этом Бузова осталась ни с чем из-за брачного контракта, который Тарасов убедил ее подписать сразу после бракосочетания. Певица много раз говорила, что очень любила мужа и после разрыва, который она болезненно переживает до сих пор, так и не смогла построить новые отношения.
Но Исаева в своем посте в Instagram рассуждает о счастье. Она уверена, что все семь звездных пар, свадьбы которых она «пиарила», по-настоящему любили друг друга и были счастливы.