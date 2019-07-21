Дарья Мороз поделилась подробностями развода с Константином Богомоловым

Дарья Мороз подробно рассказала о периоде своей жизни, связанном с разводом с Константином Богомоловым. Актриса и режиссер разошлись прошлой осенью без скандалов или судебных разборок. Они не ругались из-за вопросов раздела имущества или опеки над общей дочерью — Анной. Дарья и Константин повели себя достойно, так как с уважением относятся друг к другу.

Мороз сохранила с Богомоловым хорошие отношения. Даже в период оформления развода бывшие супруги были рядом. Они поддерживали друг друга и понимали, что поводов враждовать у них нет. Помимо того, что Дарья с экс-супругом вместе воспитывают ребенка, они еще и работают в одной сфере. Поэтому даже при желании вычеркнуть бывшего мужа из своей жизни у нее не получилось бы.

Актриса чувствует, что за время брака между ней и Константином возникла особая связь, которую не так просто разорвать. Да она и не пыталась.

Сейчас Дарья готовится к переезду в новую квартиру. Там актриса хочет развесить картины своей дочери. Анна увлекается рисованием, а еще она занимается большим теннисом. Как говорит Мороз, свой характер ее дочка унаследовала в равной степени как от нее, так и от отца.