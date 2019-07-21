«Бомжатник». Подросток из Финляндии попал в больницу под Тверью и ужаснулся

Когда мальчику стало совсем плохо, приехавшая скорая приняла решение госпитализировать его, и подростка отвезли в инфекционное отделение Вышневолоцкой ЦРБ в ночь с 6 на 7 июля. Мать и сын оказались в ужасе от увиденного там.

Больница в Тверской области Твериград

- Как только мы вошли в больницу, у нас был шок. Запах сырости и плесени, ощущение, что мы в подвале. Коридор как после бомбежки. Нам сказали обязательно принести сыну теплые вещи, кофту с капюшоном, потому что в отделении очень холодно и больные спят в кофтах и под двумя одеялами. Однако всю «красоту и прелесть» больницы я смогла оценить на следующий день, — поделилась с изданием мать подростка, Елена.

Больница в Тверской области Твериград

По ее словам, для сына пришлось купить не только теплые вещи, но и туалетную бумагу, так как в отделении такой роскоши не оказалось. Мальчику она посоветовала не браться ни за что без перчаток, потому что все помещения казались очень грязными. Женщина отметила также, что местные жители посоветовали ей «хватать сына в охапку и бежать, пока еще ничего не подцепи».

— Была одна мысль: как? Как можно довести больницу до такого состояния? Я точно не в фильм о войне попала? <...> Это точно Россия, а не африканская деревня, в которой о санитарных нормах и понятия не имеют? — ужаснулась мать.

Как указала Елена, палата, в которой лежал сын, больше напоминала «бомжатник». Среди «прелестей» помещения она перечислила грязь, сырость, плесень, отвалившуюся штукатурку, ржавые батареи, куски линолеума на полу вперемешку с подгнившим паркетом.

При этом ни Елена, ни ее муж не высказывают претензий врачам и медсестрам, а, напротив, называют их потрясающими людьми и «героями».

- Эти люди работают в нечеловеческих условиях, но остаются добрыми и отзывчивыми. И они прекрасно понимают, что, приходя на работу, наносят своему здоровью вред. Находиться в таких условиях — это приговор себе, — добавила Елена.

Когда состояние мальчика стабилизировалось, родители отвезли его в Финляндию, где положили на обследование в больницу. По словам заведующего инфекционным отделением медучреждения, из-за сырости и плесени периодически заболевают сотрудники, однако просьбы о помощи к руководству больницы остаются без результатов.

Впрочем, как отмечает «Твериград», вскоре после публикации первого материала об ужасах больницы в Минздраве Тверской области заявили о том, что принято решение о строительстве нового здания на 25 мест, где разместится инфекционное отделение Вышневолоцкой ЦРБ. Как добавили в ведомстве, администрация медицинского учреждения уже разработала техническое задание на проектирование нового здания. До его введения в эксплуатацию в старом здании намереваются сделать косметический ремонт.