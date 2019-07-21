Впечатляет! Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги из фильма «Звезда родилась»

Дочь певицы Алсу 11-летняя Микелла Абрамова исполнила хит Леди Гаги и Брэдли Купера из фильма «Звезда родилась». Юная артистка опубликовала видео на своей странице в Instagram.

«Испробовала мою новую укулеле. Звучит классно. Обещаю почаще выкладывать песни! А пока немного Леди Гаги вам в ленту, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего», — написала с юмором Микелла.

Подписчики пришли в восторг от исполнения Микеллы, своими впечатлениями от услышанного они поделились в комментариях: