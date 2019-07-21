Вс, 21.07.2019
От Эстонии до Майами: где российские звезды покупают недвижимость СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Это сексуальная бомба! Лобода показала, как правильно следить за фигурой

Это сексуальная бомба! Лобода показала, как правильно следить за фигурой

Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Певица опубликовала видео с тренировки на своей странице в Instagram, сообщает Пятый канал.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода любит показать в Instagram свои аппетитные формы. Недавно певица опубликовала видео, на котором показывает поклонникам мастер-класс по прокачке ягодиц. Артистка в коротеньких красных шортах приседает около бассейна с резинкой.

«Если ты хочешь продержаться в форме долго и быть здоровым, то правило номер один: не делай больших перерывов, как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку! Через лень и «не могу», — написала мотивационный пост звезда.

Поклонники оценили шикарные формы знаменитости и оставили в комментариях множество комплиментов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ