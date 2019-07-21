Первое интервью для Эстонии! Певец MONATIK: я человек солнца, мне надо больше витамина D

Певица Лайма Вайкуле тщательно подходит к выбору артистов, которые выступают на ее фестивале. И главное требование – качественное исполнение вживую. Получив приглашение от Вайкуле, Дмитрий Монатик не раздумывая решил приехать в Юрмалу.

Певец MONATIK и журналист Светлана Карабут ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Фестиваль – он говорит сам о себе. Здесь очень тепло и такая красивая атмосфера! А всё потому, что человек, который его организовывает, в душе красив, в творчестве красив, и все это и внешне передается. На это невозможно не обратить внимания! – отмечает артист, – Поэтому мы очень хотели приехать сюда. Я давно хотел лично познакомиться с Лаймой, и наконец-то это произошло!»

Монатик выразил сожаление, что не сможет хотя бы на денек остаться в Юрмале, чтобы насладиться природой, отдохнуть у моря. Виной всему плотный график артиста.

«К сожалению, мы в Юрмале проездом. У нас большой концерт в Днепре, ночью выезжаем. У нас начинается стадионный тур по городам Украины», – объясняет певец. Впрочем, он признается, что отдых в наших северных широтах не для него.

MONATIK на фестивале «Рандеву» в Юрмале ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Я человек солнца! Мне бы побольше витамина D. Я обожаю сноуборд, и только этот вид спорта заставляет меня хоть как-то любить холод, зиму. А в основном я бы, конечно, жил в лете круглый год».

На днях поклонники Монатика написали петицию президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить артисту звание народного артиста. На вопрос, как певец отнесся к такой активности своих поклонников, Дмитрий отвечает, что для него это уже и есть самая настоящая награда.

«Важно, что есть люди, которые хотели бы, чтобы так произошло. Есть люди, которые приходят на концерты и поют в унисон – вот это важно для артиста. Всё остальное? Ну это, наверное, какие-то бонусы... Это не цель, это не мотив», – говорит певец.

MONATIK на репетиции своего выступления в Юрмале ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Напоследок Монатик поделился впечатлениями о Таллинне, куда впервые приезжал с концертом в апреле этого года. Тогда в эстонской столице артист не успел пообщаться с местными СМИ. Впрочем, и на фестивале в Юрмале в очередь к Монатику выстроились журналисты из разных стран. Нашему порталу единственному из СМИ Эстонии удалось пообщаться с украинской звездой.