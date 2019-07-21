Фоторепортаж: смотрите, что вытворяли звезды в третий день фестиваля в Юрмале
В Юрмале завершился третий концертный день международного музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле, носящий название "Дивертисмент" (от фр. divertissement "Развлечение, ряд представлений"). Со сцены концертного зала "Дзинтари" в этот вечер звучала музыка в разных жанрах: джаз, поп, рок, классика, и не только, пишет Rus.Tvnet.lv.
Открывая вечер, создательница фестиваля Лайма Вайкуле отметила, что "Рандеву" отличается от других тем, что борется за живой звук, а это не так просто.
"Это уникальный, штучный продукт. То, что в скором времени будет уже сложно найти. Наш ансамбль - лучшие музыканты, настоящие профессионалы", - подчеркнула Лайма.
В этот вечер виртуозы вокала группа FRAMEST исполнила песню Moaning, после чего на сцену поднялась солистка Большого театра Анна Аглатова - оперное открытие последнего времени. Представительница высокого искусства исполнила "Вокализ" Сергея Рахманинова, шлягер Барбары Стрейзанд Woman in love, и песню "Вечная любовь" Шарля Азнавура.
Роберто Кель Торрес продолжил вечер исполнением легендарного Besame Mucho, а обладательница уникального голоса певица из Израиля NOA, приехавшая в Латвию впервые по приглашению Лаймы, проникновенно спела песни Michaela, Uri, Little Loving и Ave Maria.
Прославленный украинский Freedom Ballet и популярный латвийский певец Янис Стибелис выступили с номером на песню Стибелиса "Optimists".
"Новый любимчик Лаймы", как представил Бусулис звезду танцевальной музыки из Украины по имени Monatik, исполнил с командой своих танцоров песню "LOVE IT ритм" и попурри на свои хиты в сопровождении балета Freedom.
Tomas N’evergreen спел сольно, а потом и песню "Ай-яй-яй" в дуэте с Лаймой.
Второе отделение открыли Вайкуле и Янис Стибелис песней на музыку маэстро Раймонда Паулса Laternu stunda, после чего "хулиганы классической музыки" группа DAGAMBA вызвали настоящие овации, исполнив авторскую хард-рок-аранжировку "Черного Лебедя" Чайковского.
Популярный певец Маркус Рива продолжил программу с песней "Свадхистана", а белорусская звезда Uzari не стал нарушать традицию исполнения песен на родном языке, спев "Падман".
Далее Бусулис анонсировал "певицу, которая вчера покорила его сердце", и благодаря которой он "почувствовал себя человеком" - блистательную Нино Катамадзе, одну из хедлайнеров фестиваля.
Катамадзе спела "Серенаду" Рамишвили, "Песню почтальона" Торазде и Грузинского, и Olei своего авторства.
Казахстанский композитор и автор-исполнитель Еркеш Шакеев - автор хитов группы А-Studio - спел "Нелюбимая" и "Между нами".
Молодая латвийская певица Patrisha выступила с песней Visu un vēl vairāk, Интарс Бусулис спел "Красиво", после чего на сцену вышла "Королева шансона" Любовь Успенская, произведшая настоящий фурор.
Успенская пела песни "Гитара", "К единственному, нежному", "Пропадаю я" и "Карусель".
Вечер заканчивали неповторимая Лайма Вайкуле и Freedom Ballet с хореографической постановкой "Мой муз", и общий финал артистов с композицией "Рандеву".
Напомним, 22 июня - завершающий день фестиваля, грандиозный Gala-концерт.
Галерея: Третий день фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2019