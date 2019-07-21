Этот намордник стал хитом Amazon, и он превращает милых песиков в исчадий ада

Если вы давно хотели приобрести для своего питомца стильный аксессуар, самое время это сделать. Многие собаководы уже успели по достоинству оценить новинку, пишет Лайф.
Какой кровожадный пес, могли подумать вы. Но не торопитесь с выводами.
На самом деле это всего лишь иллюзия, созданная необычным намордником. Этот собачий аксессуар продаётся на «Амазоне». Он превращает даже самого безобидного питомца в исчадие ада.
Собаководы, которые уже успели оценить намордник по достоинству, принялись делиться устрашающими фотографиями своих питомцев в отзывах к товару.
Взгляните на этих собачек! Вы бы купили такой намордник своему любимцу?