Этот намордник стал хитом Amazon, и он превращает милых песиков в исчадий ада

Какой кровожадный пес, могли подумать вы. Но не торопитесь с выводами.

На самом деле это всего лишь иллюзия, созданная необычным намордником. Этот собачий аксессуар продаётся на «Амазоне». Он превращает даже самого безобидного питомца в исчадие ада.