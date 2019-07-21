Фото: актриса Анастасия Макеева удивила Сеть голым фото

Экс-супруга Глеба Матвейчука Анастасия Макеева не на шутку удивила поклонников, опубликовав на своей странице Instagram снимки с эротической фотосессии в ромашковом поле.
В подписи к публикации актриса пояснила, что женское тело, по ее мнению, является произведением искусства, а в подобных фотосессиях она не видит ничего плохого. Причем ранее ее задевали слова критики, однако теперь ситуация изменилась. По ее словам, именно благодаря критике недоброжелателей она воспитала в себе терпение и силу.
«Забавное чувство меня посетило, раньше я реагировала и даже обижалась, когда вы меня отчитывали и унижали, воспитывали и кидали в меня камни, теперь я в низком реверансе от благодарности за мою сталь в броне перед вами, мои учителя! Вы воспитали во мне силу и терпение, и мне кажется, что все по плечу теперь», - пишет Макеева.
Анастасия Макеева
Поклонники оценили снимок, назвав его произведением искусства. Однако хейтеры тоже внесли свою лепту негатива в комментариях.