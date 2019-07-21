Фото: актриса Анастасия Макеева удивила Сеть голым фото

В подписи к публикации актриса пояснила, что женское тело, по ее мнению, является произведением искусства, а в подобных фотосессиях она не видит ничего плохого. Причем ранее ее задевали слова критики, однако теперь ситуация изменилась. По ее словам, именно благодаря критике недоброжелателей она воспитала в себе терпение и силу.

«Забавное чувство меня посетило, раньше я реагировала и даже обижалась, когда вы меня отчитывали и унижали, воспитывали и кидали в меня камни, теперь я в низком реверансе от благодарности за мою сталь в броне перед вами, мои учителя! Вы воспитали во мне силу и терпение, и мне кажется, что все по плечу теперь», - пишет Макеева.

Анастасия Макеева Instagram «Я не верю, что мир идеален, и среди вас есть и будут те, кто не в состоянии понять, что ФОТОГРАФИЯ -это вид искусства и весьма большой труд и талант. Да и зачем мне убеждать убежденных в обратном???? Короче,особо примитивные увидят «ж..у». Те, кто ценит красоту и гармонию, я вам рада!», - добавила Макеева.

Поклонники оценили снимок, назвав его произведением искусства. Однако хейтеры тоже внесли свою лепту негатива в комментариях.