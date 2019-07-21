Эстонский актер убирал старый чердак, но то, что он обнаружил, повергло всех в ужас

«Когда этот загородный дом выставили на продажу, я взял у брата металлоискатель, чтобы обойти чердак. Я все еще надеялся найти николаевские золотые рубли, но вместе денег нашел оружие», - написал Мадис Миллинг в Facebook.

Он отметил, что найденное оружие - это браунинг FN 1910, изготовленный в Бельгии. В названии оружие отражено название фабрики-изготовителя Fabrique Nationale и год, когда такое оружие начали производить. Оружие производилось до 1983 года.