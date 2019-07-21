Вс, 21.07.2019
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  • Грохот моторов и свист резины: Tallinn Truck Show на Певческом поле наполняло адреналином до полуночи

Грохот моторов и свист резины: Tallinn Truck Show на Певческом поле наполняло адреналином до полуночи

Крупнейшая в Балтии выставка художественно оформленных и оттюнингованных тяжелых грузовиков Tallinn Truck Show открылась вчера на Певчекмо поле в Таллинне, пишет Elu24.

В этом году в рамках годовщины Tallinn Truck Show было приглашено рекордное количество выставочных автомобилей, а посетителей ждали сюрпризы. Помимо уникальной возможности увидеть тяжелые грузовики мирового уровня, в программе были экстремальные выступления, дрифтеры, трюкачи, вкусная еда, а также множество развлечений для детей и подростков.

Кульминацией шоу стало выступление Анне Вески, ее вечные и популярные хиты заставили танцевать и подпевать всех, кто пришел на шоу грузовиков.

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