Грохот моторов и свист резины: Tallinn Truck Show на Певческом поле наполняло адреналином до полуночи

В этом году в рамках годовщины Tallinn Truck Show было приглашено рекордное количество выставочных автомобилей, а посетителей ждали сюрпризы. Помимо уникальной возможности увидеть тяжелые грузовики мирового уровня, в программе были экстремальные выступления, дрифтеры, трюкачи, вкусная еда, а также множество развлечений для детей и подростков.