Гороскоп на 21 июля: у Весов ожидаются большие перемены в жизни, а Рыбы могут рассчитывать на поддержку

Гороскоп на 21 июля советует не работать в выходной день: отдохните, наберитесь сил, чтобы завтра бодро и радостно двинуться на завоевание новых карьерных вершин.
Посвятите этот день своей семье. О работе постарайтесь не вспоминать, для этого у вас будет целая неделя, тогда и начнете решать текущие проблемы, пишет «Сегодня».
Овен
Если не хотите себе подпортить воскресное настроение, старайтесь не решать чужие проблемы, особенно когда вас об этом не просят.
Телец
День радостных новостей и позитивного настроения. Не скупитесь делиться своей хорошей энергетикой, и она к вам вернется вдвойне.
Близнецы
Отдых – это хорошо, но не забывайте о своих близких, которым в этот день приходится активно и плодотворно работать. Просто помогите им.
Рак
Постарайтесь провести этот выходной на природе – именно здесь вы сможете напитаться позитивной энергетикой на неделю вперед.
Лев
Навестите родителей или хотя бы позвоните старшим родственникам, с которыми давно не общались – это нужно как им, так и вам.
Дева
Не игнорируйте первые сигналы своего организма, чтобы не проморгать более серьезную проблему, которую позже будет сложнее решать.
Весы
Если вы хотели перемен в жизни и окружающем вас пространстве – как раз настал подходящий день для начала их реализации.
Скорпион
День будет удачным для приобретений, причем спонтанных – есть шанс купить полезную вещь, которая прослужит долго.
Стрелец
Ваша мудрость и врожденное чувство такта помогут сохранить мир в семье и предотвратить надвигающуюся бурю страстей.
Козерог
Ваше приподнятое и позитивное настроение в этот день напрямую будет зависеть от созданного вами же уюта как в доме, так и в семье.
Водолей
Не удивляйтесь, если вам придется изменить свои планы ради близкого человека. В конечном итоге вы будете рады таким переменам.
Рыбы
Накопившиеся хозяйственные вопросы свалятся на вас в одночасье. Но с поддержкой близких людей вы быстро все раскидаете.