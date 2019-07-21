Гороскоп на 21 июля: у Весов ожидаются большие перемены в жизни, а Рыбы могут рассчитывать на поддержку

Овен

Если не хотите себе подпортить воскресное настроение, старайтесь не решать чужие проблемы, особенно когда вас об этом не просят.

Телец

День радостных новостей и позитивного настроения. Не скупитесь делиться своей хорошей энергетикой, и она к вам вернется вдвойне.

Близнецы

Отдых – это хорошо, но не забывайте о своих близких, которым в этот день приходится активно и плодотворно работать. Просто помогите им.

Рак

Постарайтесь провести этот выходной на природе – именно здесь вы сможете напитаться позитивной энергетикой на неделю вперед.

Лев

Навестите родителей или хотя бы позвоните старшим родственникам, с которыми давно не общались – это нужно как им, так и вам.

Дева

Не игнорируйте первые сигналы своего организма, чтобы не проморгать более серьезную проблему, которую позже будет сложнее решать.

Весы

Если вы хотели перемен в жизни и окружающем вас пространстве – как раз настал подходящий день для начала их реализации.

Скорпион

День будет удачным для приобретений, причем спонтанных – есть шанс купить полезную вещь, которая прослужит долго.

Стрелец

Ваша мудрость и врожденное чувство такта помогут сохранить мир в семье и предотвратить надвигающуюся бурю страстей.

Козерог

Ваше приподнятое и позитивное настроение в этот день напрямую будет зависеть от созданного вами же уюта как в доме, так и в семье.

Водолей

Не удивляйтесь, если вам придется изменить свои планы ради близкого человека. В конечном итоге вы будете рады таким переменам.

Рыбы