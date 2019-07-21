Любовь Успенская - жителям Эстонии: не жалейте денег, приходите на мой концерт, я уже королева хип-хопа!
Третий день фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале был по-особенному необычным и непохожим на другие. Ведь именно в субботу на сцене появилась роскошная Любовь Успенская.
Шикарная прическа, стильный макияж, а энергии певицы позавидуют даже многие молодые артисты. Редакция портала Limon.ee проверила во время репетиции: Любовь Успенская работает на все 100 процентов и честна перед публикой. Все композиции она поет живьем.
Десятки журналистов из разных стран атаковали Любовь Успенскую на красной ковровой дорожке концертного зала «Дзинтари» в Юрмале. Эдгару Гергелю (журналисту портала) Limon.ee удалось узнать у Любови, как часто она берет с собой собачку, чем ей помогает артист Кира Дымов и что певица готова сказать поклонникам из Эстонии в преддверии своих осенних концертов.
Для тех, кто собирается в Одессу, Любовь тоже даст прекрасный совет: куда сходить там на отдых.
Также Любовь сказала, что с недавнего времени она и рэпер.
Смотрите эксклюзивное интервью портала Limon.ee прямо с ковровой дорожки!
Напоминаем, что сегодня, 21 июля, самый главный день фестиваля. На сцене гостей порадуют: Лепс, Меладзе, Лазарев, Ваенга и другие именитые артисты.