Любовь Успенская - жителям Эстонии: не жалейте денег, приходите на мой концерт, я уже королева хип-хопа!

Шикарная прическа, стильный макияж, а энергии певицы позавидуют даже многие молодые артисты. Редакция портала Limon.ee проверила во время репетиции: Любовь Успенская работает на все 100 процентов и честна перед публикой. Все композиции она поет живьем.

Десятки журналистов из разных стран атаковали Любовь Успенскую на красной ковровой дорожке концертного зала «Дзинтари» в Юрмале. Эдгару Гергелю (журналисту портала) Limon.ee удалось узнать у Любови, как часто она берет с собой собачку, чем ей помогает артист Кира Дымов и что певица готова сказать поклонникам из Эстонии в преддверии своих осенних концертов.

3-й день, Любовь Успенская ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Для тех, кто собирается в Одессу, Любовь тоже даст прекрасный совет: куда сходить там на отдых.

Также Любовь сказала, что с недавнего времени она и рэпер.

Смотрите эксклюзивное интервью портала Limon.ee прямо с ковровой дорожки!