Никто не гуляет так, как жители Маарду! Смотрите, что творилось на Дне города (ГАЛЕРЕЯ)

Гостей развлекали Таня Михайлова-Саар, Илона Калдре и Сергей Сумин, группа Laine, а также другие популярные эстонские артисты. Как и всегда, в Маарду было много развлечений и для детей, и для взрослых. Настроение гостей было на высоте. Мы совершенно точно уверены в том, что жители этого города умеют зажигать, как никто.