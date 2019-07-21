Никто не гуляет так, как жители Маарду! Смотрите, что творилось на Дне города (ГАЛЕРЕЯ)

20 июля в парке Келламяэ жители и гости Маарду отметили День города. Гулянья длились около восьми часов подряд, начались в 12 дня, а закончились уже после восьми вечера.
Гостей развлекали Таня Михайлова-Саар, Илона Калдре и Сергей Сумин, группа Laine, а также другие популярные эстонские артисты. Как и всегда, в Маарду было много развлечений и для детей, и для взрослых. Настроение гостей было на высоте. Мы совершенно точно уверены в том, что жители этого города умеют зажигать, как никто.
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