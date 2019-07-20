Фото и видео из Юрмалы: Любовь Успенская появилась на репетиции в таком виде, что вы ее не узнаете!

Сегодня в Юрмале с самого утра проходят репетиции 3-го дня фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Когда на сцену вышла Любовь Успенская, певицу не сразу узнали. Ни шика, ни лоска – кроссовки на платформе, надвинутая на лоб кепка, а главное – минимум косметики.
К репетиции Любовь Успенская отнеслась со всей ответственностью и тщательно проработала весь вечерний материал с оркестром Лаймы Вайкуле. Конечно, моментами звук у микрофона пропадал, но это певицу нисколько не смущало. А присутствующие на репетиции не могли сдержаться и приплясывали под мелодии, знакомые многим еще с детства.
Приехала Любовь в Юрмалу со своей любимой собачкой, которая также наблюдала за репетицией на руках у помощницы певицы. Смотрите фото и видео!