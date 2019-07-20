Фото и видео из Юрмалы: Любовь Успенская появилась на репетиции в таком виде, что вы ее не узнаете!

К репетиции Любовь Успенская отнеслась со всей ответственностью и тщательно проработала весь вечерний материал с оркестром Лаймы Вайкуле. Конечно, моментами звук у микрофона пропадал, но это певицу нисколько не смущало. А присутствующие на репетиции не могли сдержаться и приплясывали под мелодии, знакомые многим еще с детства.