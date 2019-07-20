Фото: Стас Михайлов приехал в Юрмалу с красавицей-женой

Любимец женщин приехал на фестиваль под присмотром. В концертном зале «Дзинтари» певца сопровождала его супруга Инна. Стоит отметить, что жена Стаса Михайлова, мать двоих его детей, выглядит безупречно.

Стас Михайлов спел на фестивале две свои песни, а также порадовал поклонников новым дуэтом с хозяйкой фестиваля Лаймой Вайкуле. Михайлов общался с прессой, а также заглянул в студию OK.ru, где в прямом эфире пообщался с Игорем Верником.