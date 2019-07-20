Сб, 20.07.2019
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  • Фото: Стас Михайлов приехал в Юрмалу с красавицей-женой

Фото: Стас Михайлов приехал в Юрмалу с красавицей-женой

В эти дни в Юрмале проходит фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". На второй день фестиваля приехал российский певец Стас Михайлов. 

Любимец женщин приехал на фестиваль под присмотром. В концертном зале «Дзинтари» певца сопровождала его супруга Инна. Стоит отметить, что жена Стаса Михайлова, мать двоих его детей, выглядит безупречно.

Стас Михайлов спел на фестивале две свои песни, а также порадовал поклонников новым дуэтом с хозяйкой фестиваля Лаймой Вайкуле. Михайлов общался с прессой, а также заглянул в студию OK.ru, где в прямом эфире пообщался с Игорем Верником.

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