Сб, 20.07.2019
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  • Фото: ботинки и костюм Стаса Михайлова в Юрмале шокировали даже телеведущих

Фото: ботинки и костюм Стаса Михайлова в Юрмале шокировали даже телеведущих

Laima Rendezvous Jurmala 2-й день 19.07.2019

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Бывалые звезды российского шоубиза уже знают, как привлечь внимание журналистов к своей персоне. Для того, чтобы быть у всех на веду и не выходить из ТОПа звезд, нужно не только хорошо петь, но и одеваться не как все. В последние годы у Стаса Михайлова это получается великолепно. 

Вместо волосатой груди и серьезного костюма, артист появляется в более современных луках, которые, по словам поклонников, больше подошли бы для Тимати или Егора Крида. Но чем Стас Михайлов хуже? На интервью для OK.ru Михайлов пришел в массивных черных ботинках и молодежном костюме. Ведущие не поверили своим глазам и поинтересовались: «Стас, что это на тебе?»

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Смотрите фото! 

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