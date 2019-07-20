Фото: ботинки и костюм Стаса Михайлова в Юрмале шокировали даже телеведущих

Бывалые звезды российского шоубиза уже знают, как привлечь внимание журналистов к своей персоне. Для того, чтобы быть у всех на веду и не выходить из ТОПа звезд, нужно не только хорошо петь, но и одеваться не как все. В последние годы у Стаса Михайлова это получается великолепно.